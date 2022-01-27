“Bolu’da güzel işlere imza atmak istiyoruz”

Haber: S. Özge Yücel

10 Temmuz 2019 yılında kurulan Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını geçtiğimiz günlerde düzenledi. Düzenlenen toplantıda yeni yönetim ile bir araya gelindi. Düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ahi, Başkan Yardımcısı Mustafa Değer, Genel Sekreter Abdulkadir İlgen, Sayman Selçuk Erten ve Dernek Üyeleri Erhan Beykoz, Mustafa Odabaş, İsmail Ünalan katıldı. Toplantıda konuşma yapan Dernek Başkanı Eyüp Ahi şu ifadelere yer verdi: “Bolu aşkımız, vatan ve millet sevdamızla; Bolumuzu: Turizmde, tarımda, eğitimde, kültürde başta olmak üzere; Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sürdürülebilir bir gelişmeye katkı sağlamak amacıyla; Sizlerle daha güzel işlere, projelere imza atabilmek için bu genel kurul toplantısında bir araya geldik. “Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri” ile güzel işlere imza atmak istiyoruz. Böylelikle bölgede daha güçlü olmayı hedefliyoruz” dedi.