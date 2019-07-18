Bolu’da Haluk Levent coşkusu

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimiz Bolu’ya gelişinin 85’inci yıldönümü etkinlikleri akşam programıyla devam etti. 85. yıl etkinliklerinin akşam programı Bolu Valiliği önünden Demokrasi Meydanına yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Buradaki programda ilk olarak DJ Gürkan Cop ve Gözde Metin sahne aldı. Sanatçılar seslendirdikleri parçalar ile vatandaşları eğlendirdi. Son olarak ise Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu(HOY-TUR) sergiledikleri dans gösterileri ile alanı dolduran halkın coşkusunu artırdı. Akşam programının onur konuğu ise tüm Türkiye’de sevilen sanatçı Haluk Levent oldu. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konserine on binlerce vatandaş katıldı. Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent’in sahneye çıkmasıyla alanı dolduran kalabalığın coşkusu katlandı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Haluk Levent söylediği şarkılarla Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yılını herkese doyasıya yaşattı. Konsere katılanlar Haluk Levent’in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken konser gece saatlerine kadar devam etti.

DÜĞÜN BASMAYA GİTTİ

Öte yandan yeni evlenen bir çift Haluk Levent’i düğünlerine davet etti. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Haluk Levent’i düğünlerine çağıran Yasemin-Devrim çifti, “Haluk abi günlerdir sana ulaşmaya çalışıyoruz. Bak abi senin konser 22.30 da başlıyor abi konsere 2 dakikalık yer düğün salonu. Bak abi nasıl üzgünüz. Ne var abi bi gelsen ya mutluluğumuza mutluluk katsan” paylaşımında bulundu.

Yapılan paylaşımı gören Haluk Levent ise çiftin isteğini kırmadı. Levent çiftin davetine, “Offf offff! Geliyoruz ülen düğünü basmaya!” diyerek karşılık verdi. Düğüne katılan Haluk Levent hem halay çekti hem de şarkı söyleyerek Yasemin-Devrim çiftinin mutluluklarına ortak oldu.