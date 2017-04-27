Haber: Kasım ŞAHİN

Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika ihraç edilen açığa alınan polislerin İl il listesini yayınladı. Emniyet'te ihraç edilmek üzere 26 Nisan'da 9 bin 103 polis açığa alındı. Açığa alınan polislerin illeri Bolu, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Mersin, Ankara, İstanbul, Maraş, Samsun, Manisa, Bursa, Bingöl, Konya, Muş ve Tekirdağ... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İl il emniyet müdürlüklerindeki açığa alınmalar : Operasyondan alınan son bilgilere göre il il açığa alınan polislerin sayısı da belli oldu. İstanbul emniyetinden 2 bin 500, Ankara Emniyeti'nden ise bin 350 polis, Bolu’dan da 19 polis açığa alındı. İşte açıklanan o listeye göre Bolu’dan açığa alınan polisleri tam listesi;

Komiser yardımcıları Köse Halil Çimen, Seyfullah Kılıçoğlu, Cengiz Ginay, Yalçın Kandemir, Veli Biçer ve Erdal Aydın. Polis memurlarının isimleri ise şöyle; Kazım Yanarada, Resül İçköprü, Talat Usta, İsmail Örs eşi Özlem Örs, Fatih Doğan, Muhlis Çimen, Müslüm Özdemir, Mesud Kuru, Fırat Ediz ve Fatih Karaahmetoğlu, İlhami Güneş, Şenol Akkan.