Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin en düşük sıcaklık değeri 20 Ocak Cumartesi günü Bolu’da kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Bolu Merkez’de Batı Karadeniz Orman Araştırmada sıcaklık – 18,7°C olarak ölçüldü. Bu sıcaklık değeri ile Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık değeri Bolu’da ölçülmüş oldu.

Bolu’da 20 Ocak Cumartesi günü ölçülen sıcaklık değerleri:

Bolu .Dörtdivan: DÖRTDİVAN -12,4

Bolu .Dörtdlvan : DÖRTDİVAN/ÇETİKÖREN KÖYÜ -10,0

Bolu .Gerede: GEREDE -8,2

Bolu .Gerede: GEREDE/SAMAT KÖYÜ -9,3

Bolu .Göynük: GÖYNÜK -3,8

Bolu .Göynük: GÖYNÜK/HİMMETOĞLU KÖYÜ -5,8

Bolu .Mengen: MENGEN -10,2

Bolu .Merkez: BOLU -11,3

Bolu .Merkez: BOLU DAĞI -8,5

Bolu .Merkez: BOLU/BALTALI KÖYÜ -7,1

Bolu .Merkez: BOLU/BATI KARADENİZ ORMAN ARŞ. -18,7

Bolu .Merkez: BOLU/KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ -9,4

Bolu .Merkez: BOLU/ÇELE ORMAN SAHASI -8,7

Bolu .Mudurnu: MUDURNU -8,2

Bolu .Mudurnu: MUDURNU/ABANT GÖLÜ -8,7

Bolu .Yeniçağa: YENİÇAĞA -10,7