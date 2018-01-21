Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye’nin en düşük sıcaklık değeri 20 Ocak Cumartesi günü Bolu’da kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Bolu Merkez’de Batı Karadeniz Orman Araştırmada sıcaklık – 18,7°C olarak ölçüldü. Bu sıcaklık değeri ile Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık değeri Bolu’da ölçülmüş oldu.
Bolu’da 20 Ocak Cumartesi günü ölçülen sıcaklık değerleri:
Bolu .Dörtdivan: DÖRTDİVAN -12,4
Bolu .Dörtdlvan : DÖRTDİVAN/ÇETİKÖREN KÖYÜ -10,0
Bolu .Gerede: GEREDE -8,2
Bolu .Gerede: GEREDE/SAMAT KÖYÜ -9,3
Bolu .Göynük: GÖYNÜK -3,8
Bolu .Göynük: GÖYNÜK/HİMMETOĞLU KÖYÜ -5,8
Bolu .Mengen: MENGEN -10,2
Bolu .Merkez: BOLU -11,3
Bolu .Merkez: BOLU DAĞI -8,5
Bolu .Merkez: BOLU/BALTALI KÖYÜ -7,1
Bolu .Merkez: BOLU/BATI KARADENİZ ORMAN ARŞ. -18,7
Bolu .Merkez: BOLU/KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ -9,4
Bolu .Merkez: BOLU/ÇELE ORMAN SAHASI -8,7
Bolu .Mudurnu: MUDURNU -8,2
Bolu .Mudurnu: MUDURNU/ABANT GÖLÜ -8,7
Bolu .Yeniçağa: YENİÇAĞA -10,7
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!