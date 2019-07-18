Bolu’da Haziran’da kaç konut satıldı?

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 060 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu il ise sırasıyla 4 konut ile Ardahan oldu.

BOLU’DA MAYIS AYINA GÖRE AZALMA

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2019 yılı Haziran ayında ilimiz Bolu’da ise 412 konut satıldı. Mayıs ayı verilerine göre 527 konutun satıldığı ilimizde satışların azalma gösterdiği göze çarptı.

BÖLGEDE EN ÇOK KOCAELİ’DE SATIŞ VAR

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Haziran ayında konut satışı, diğer bölge illerinden Kocaeli’de bin 356 konut, Sakarya' da 970 konut, Düzce'de 343 konut, Bolu'da 412 konut ve Yalova'da 566 oldu.