Bolu’da ‘Huzur 14’ operasyonu



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Huzur 14’ operasyonu gerçekleştirdi. İlk olarak Asayiş Şube ekipleri Karaçayır mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynayan ve oynatan toplam 7 kişiye, ardından, Tabaklar mahallesinde bir ofisi kumarhane olarak dizayn edip kumar oynayan ve oynatan toplam 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü görevlilerince, il merkezinde yapılan ‘Huzur 14’ uygulamasında umuma açık mekanlar kontrol edildi, yapılan uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabakalara ait mermiler ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı olan 2 şahıs yakalandı. Bolu ilinin mevcut huzur ortamının muhafazası için kararlılıkla ve sürekli çalışmalarımız devam edileceği açıklandı.