HABER: Aysun Beykoz

Olay, ilimiz merkezine bağlı Dereceören Köyü’nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan S.K. (14), öğle aralarında sürekli orta yaşlı bir adam tarafından alınması öğretmenlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine S.K.’nin ailesine haber verdi. Okul saatinin tamamlanması ile eve giden S.K.’nin ailesinin, ‘Seni kim almaya geliyor?’ diye sormasının üzerine mide bulandıran olay ortaya çıktı.

Kapı komşuları olduğu öğrenilen C.B.’nin (40), kendisini almaya gelerek 2 yıldır tecavüz ettiğini söyledi. Ayrıca bunları korkudan kimseye söylemediğini ifade etti.

İğrenç olayı duyan kızın ailesi C.B.’yi jandarmaya haber verdi. Evli ve 15 yaşında bir erkek çocuğu sahibi olan C.B., gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.