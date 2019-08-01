Bolu’da ihracat Haziran’da düştü

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle geçici dış ticaret verileri oluşturuldu. Açıklanan verilere göre ülkemizde ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS’A GÖRE İHRACAT YAKLAŞIK 6 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da ihracat Haziran’da bir önceki yıla göre yüzde 33,8 azalarak 7 milyon 071 bin dolar, ithalat yüzde 10,2 azalarak 12 milyon 029 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayı istatistiklerini Mayıs ayıyla karşılaştırdığımızda ise ilimizde ihracatın büyük bir oranda azaldığı görülüyor. Mayıs ayında 12 milyon 968 bin dolar olan ihracatın Haziran’da 5 milyon 897 bin dolara düştüğü; Mayıs ayında 14 milyon 669 bin dolar olan ithalatın ise Haziran’da 2 milyon 640 bin dolar düştüğü göze çarpıyor