Bolu’da ihracat ve ithalat arttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat %16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU’DA İHRACAT % 23,7 ARTTI, İTHALAT % 23,1 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 23,7 artarak 11 milyon 792 bin dolar, ithalat % 23,1 artarak 19 milyon 028 bin dolar olarak gerçekleşti.