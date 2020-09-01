Bolu’da ihracat ve ithalat arttı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracat 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

BOLU’DA İHRACAT VE İTHALAT ARTIYOR

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ilimiz Bolu’da ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 azalarak 9 milyon 532 bin dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 15 milyon 453 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayı rakamlarına bakıldığında ihracat ve ithalat Haziran ayı rakamlarına göre arış içinde. İlimizde ihracat Haziran ayında 8 milyon 311 bin dolar, ithalat ise k 8 milyon 106 bin dolar olarak gerçekleşmişti.