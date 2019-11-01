Bolu’da ihracat ve ithalat azaldı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU’DA İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 10 milyon 532 bin dolar, ithalat yüzde 31,9 azalarak 8 milyon 841 bin dolar olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İHRACAT VE İTHALAT YALOVA’DA

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre diğer bölge illerinde ihracat ve ithalat rakamları dikkat çekti. Verilere göre Yalova ilinde 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 250,5 arttı, ithalat yüzde 32,6 arttı. Rakamlara göre en yüksek artış Yalova’da oldu. Diğer bölge illerinden Kocaeli ‘de ihracat yüzde 7,5 azaldı, ithalat yüzde 33,3 azaldı. Sakarya’da ihracat yüzde 13,6 azaldı, ithalat yüzde 0,5 azaldı. Düzce’de yüzde 22,0 arttı, ithalat yüzde 7,4 arttı.