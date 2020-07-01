Bolu’da ihracat yüzde 57 azaldı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İLİMİZDE İHRACAT/İTHALAT DURUMU

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ilimiz Bolu’da ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,1 azalarak 5 milyon 524 bin dolar, ithalat yüzde 29,0 azalarak 10 milyon 683 bin dolar olarak gerçekleşti.

BÖLGE İLLERİNDE İHRACAT/İTHALAT RAKAMLARI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 53,8 azalıp 412 milyon 719 bin dolar olarak, ithalat yüzde 27,5 azalıp 565 milyon 532 bin dolar olarak; Sakarya’da ihracat yüzde 64,4 azalıp 178 milyon 377 bin dolar olarak, ithalat yüzde 62,5 azalıp 90 milyon 499 bin dolar olarak; Düzce’de ihracat yüzde 15,7 artıp 15 milyon 49 bin dolar olarak, ithalat yüzde 17,1 azalıp 6 milyon 440 bin dolar olarak; Yalova’da ihracat yüzde 901,0 artıp 41 milyon 833 bin dolar olarak, ithalat yüzde 40,1 azalıp 32 milyon 826 bin dolar olarak gerçekleşti.