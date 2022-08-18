Bolu’da ilk defa ‘elmacık kemiği implantı’ uygulandı

Haber: Uğur Balaban

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilk defa uygulanan elmacık kemiği implantı operasyonunu gerçekleştirerek bir başarıya imza attı.

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanesinde ilk defa uygulanan elmacık kemiği implantı operasyonunu gerçekleştiren Ağız ve Çene Cerrahi Uzmanı Uzm. Dt. Sinan Bulut konu ile ilgili olarak “Zigoma implantı, elmacık kemiği implantı olarak adlandırdığımız bir implant şeklidir. Üst çene kemiğinde çeşitli nedenlerle tüm dişlerini kaybeden, ciddi derecede kemik kaybı olan ve sabit diş için standart implant yapılamayan hastalarda elmacık kemiğinden destek alınarak yapılan bir işlemdir.”

Elmacık kemiği implantı operasyonunun en büyük avantajının üst çene kemiği olmadığı için implant yapılamayan hastalara implant yapılabilmesi olduğunu belirten Bulut, “Yaptığımız bu operasyon sayesinde kemik erimesi olan hastalarda uzun ve pahalı olan yeni kemik oluşturma işlemine gerek duyulmaz. Her hastada olan elmacık kemiklerine implantlar yerleştirilerek hastalara sabit ve hızlı protezler yapılabilir.” dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Demirkol’dan teşekkür mesajı

Standart uygulama dışı olan ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle ülkemizde yaygınlaşması zaman alan bu operasyonun ilimizde ve hastanemizde ilk defa uygulanıyor olmasının gururu verici olduğunu belirten Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol; “Elmacık kemiği implantı operasyonunun gerçekleşebilmesi için gereken tüm şartları oluşturmak için tüm ekip özveri ile çalıştı. Bu sayede ilimizde pek çok hastanın ihtiyacı karşılanmış olacak. Genel anestezi altında ilk zigoma implant operasyonunun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Uzm. Dt. Sinan Bulut, ADSM ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi yönetimi ile Köroğlu Ünitesi Anestezi ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.