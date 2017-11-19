“ MİLLİ “ Gazete Yazarı Şair “EKREM ŞAMA” Bey bir “KONFERANS” vesilesiyle geldiği İlimizde biz Bolululara kitaplarını imzaladı…

Teşekkürler…

“OKUYORUZ”…

Elimizde “ İŞTE BU BAYRAK” … “Ekrem ŞAMA” Kimdir?...

“ 1950 yılında Ordu Korgan’da doğdu. Tokat İmam Hatip Okulu ve Amasya Lisesi’ni bitirdi. İİTİA’dan 1976 yılında mezun oldu.

30 yıla yakın muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğini icra etti.

Siyasi ve sosyal alanlarda eğitimci ve icracı olarak görevler yaptı.

Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Meclis Üyesi olarak plan bütçe komisyonunda çalıştı.

Tarihi konuları ve şiir çalışmalarını içeren eserleri vardır. Tarihi konularla ilgili muhtelif eğitim, konferans, seminer ve sohbet programları ile radyo ve televizyonlarda belgesel ve sohbet şeklinde yapım ve sunumları halen devam etmektedir.

İstanbulda ikamet ediyor. “…

EVET EFENDİM…ŞAİRİ okumaya devam ediyoruz… “ŞAİRE DAİR” den…

Şair kimdir?...

“ Dam üstünde saksağan değil, şiir, /Sözcükler eksik ve fazla değildir./ Meramını mısralar söyler bir bir./ Şairin bir davası olmak gerek …” diyorlar…

Arife tarif gerekir mi dostlar?... İŞTE BU…

“ İŞTE BU BAYRAK” DAN DA MISRALAR PAYLAŞLIM… Hep beraber okuyoruz dostlar…

“ Peygamber kabrinde sadık bir muhafız, / Bayraktan alırdı mücahitler hız,/ Unutana yine hatırlatırız; / ZEMİN KAN KIRMIZI, AY YILDIZI AK,/ O MÜBAREK BAYRAK, İŞTE BU BAYRAK! “…

VE şimdi de geldi sıra “CİNASLI” MISRALARA…

“ Sevişmişler gezerek,/ Çimenlik hep fil izi / Mahvetmişler ezerek,/ Onca çimi, filizi “…

“ Tutmamış biri hiç hatırlamıyor mematı/ Çağırıp göster bir teneşir, kendine gelsin; / Baktın gönlü ölü, hatırlamıyor hayatı,/ Çağır oku bir tane şiir, kendine gelsin. “…

“ Hiç tadı mı var, tuzu mu var? / BAK ŞU KAŞIKÇI ELMASI’NA/ Hiç söylenecek sözü mü var? / BAK ŞU AMASYA ELMASI’NA!” …

“ Gözümüzün içine bakarak/ Altımıza döşeniyor boru!/ Akıtmak için dışarılara;/ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ BOR’U/ Derin uykudasın ey milletim!/ Kalkman için çalınınca boru,/ Görürsün ki , eşeğin çalınmış;/ VE GÖTÜRMÜŞLER NİĞDE’Yİ, BOR’U.”…

Bu anlamlı mısraların “ŞAİR”ini bizlerle tanıştıran Saadet Partisi BOLU İl Başkanı İlahiyatcı-EĞİTİMCİ “ Veysel ÇETİNKAYA” Bey ve Ekibine de bu vesileyle muhabbetlerimizi bir kez daha sunuyoruz…

Görüşmek üzere….

ŞİİR gibi güzellikler diliyoruz…

SAYGILARIMIZLA.