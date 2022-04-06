Bolu’da ithalat-ihracat arttı





Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 35,6 artarak 14 milyon 729 bin dolar, ithalat % 31,0 artarak 10 milyon 025 bin dolar olarak gerçekleşti.

KOCAELİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,1 artarak 1 milyar 145 milyon 236 bin dolar, ithalat % 34,5 artarak 1 milyar 325 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti.

SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 artarak 595 milyon 328 bin dolar, ithalat % 9,5 artarak 257 milyon 057 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 26,5 artarak 25 milyon 192 bin dolar, ithalat % 53,0 artarak 21 milyon 174 bin dolar olarak gerçekleşti.

YALOVA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 598,8 artarak 36 milyon 356 bin dolar, ithalat % 14,5 artarak 95 milyon 243 bin dolar olarak gerçekleşti.