Bolu’da ithalat yüzde 92 arttı!

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Bolu’da ihracat 2022 yılı Haziran ayında, 2021 yılının Haziran ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 682 bin dolar, ithalat yüzde 92,8 artarak 40 milyon 100 bin dolar oldu.

TÜRKİYE’DE İHRACAT YÜZDE 18,7, İTHALAT YÜZDE 39,7 ARTTI

Türkiye genelinde ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar oldu.

KOCAELİ’DE İHRACAT YÜZDE 34,7 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 27,1 ARTTI

Kocaeli’nde ihracat 2022 yılı Haziran ayında, 2021 yılının Haziran ayına göre yüzde 34,7 artarak 1 milyar 484 milyon 444 bin dolar, ithalat yüzde 27,1 artarak 1 milyar 504 milyon 362 bin dolar oldu.

SAKARYA’DA İHRACAT YÜZDE 16,8 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 32,4 ARTTI

Sakarya’da ihracat 2022 yılı Haziran ayında, 2021 yılının Haziran ayına göre yüzde 16,8 artarak 426 milyon 484 bin dolar, ithalat yüzde 32,4 artarak 282 milyon 040 bin dolar oldu.

DÜZCE’DE İHRACAT YÜZDE 19,9 ARTTI, İTHALAT YÜZDE 29,9 ARTTI

Düzce’de ihracat 2022 yılı Haziran ayında, 2021 yılının Haziran ayına göre yüzde 19,9 artarak 32 milyon 278 bin dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 22 milyon 496 bin dolar oldu. YALOVA’DA İHRACAT YÜZDE 88,2 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 35,1 ARTTI

Yalova’da ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,2 azalarak 14 milyon 702 bin dolar, ithalat yüzde 35,1 artarak 107 milyon 439 bin dolar oldu.