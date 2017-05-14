



Şükran Günleri’nin son günü Kent Meydanı’nda anaokulu öğrencilerinin hazırladığı programla başlayan etkinlikler, gün boyu aynı hareketlilik ve renkle devam etti. Buradaki programa Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi NagihanBaruş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal ile vakıf üyeleri, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Kent Konseyi Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kent Meydanında Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Kadriyeana Anaokulu, Refikaana Anaokulu ve Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu'nun minik öğrencilerinin dans gösterileri ile devam etti.

Dans gösterilerini sergileyen öğrencilerin performansı protokol üyeleri ve aileleri tarafından uzun süre alkışlandı. Programın devamında protokol üyeleri ve gösteri yapan öğrenciler tarafından İzzet Baysal'ın anısına balonlar havaya bırakılarak burada açılan anaokulu stantları gezildi.

İZZET BAYSAL CADDESİ

İzzet Baysal Şükran Günleri’nin son günü etkinlikleri İzzet Baysal Caddesi’nde devam etti. Stant açan kuruluşların ve okulların birbirinden güzel yapmış oldukları gösterileri programa ayrı bir güzellik kattı. Havanın da güneşli olması nedeniyle cadde, Şükran Günleri’nde doldu taştı.

Vali Baruş, Başkan Yılmaz, Ahmet Baysal ve diğer protokol üyeleri İzzet Baysal Cadde’sinde Bolu’da faaliyet gösteren birliklerin, derneklerin, okulların ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stantları gezdiler.

Stantların gezilmesinin ardından Yukarı Çarşı'yı Koruma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından protokol üyelerine ve Bolu Halkına yemek ikramı yapıldı.