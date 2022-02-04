Bolu’da jeotermal kaynak aranacak



Haber: Erdal Tanrıverdi

Buna göre, Bolu'nun Merkez, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve doğal mineralli su arama ruhsatlı 6 saha, 1 Mart'ta saat 14.00 ve müteakiben, Bolu İl Encümeni toplantı salonunda açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 100 bin lira ile 260 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin lira ile 7 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihalesi için, istekliler tekliflerini ihale günü saat 13.30'a kadar iletebilecek.