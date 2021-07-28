Bolu’da kaç araç var?

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 433 bin 230, Sakarya’da 305 bin 522, Düzce’de 118 bin 118, Bolu’da 119 bin 927, Yalova’da ise 70 bin 025 oldu.

İLİMİZDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 119 BİN 927

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, ilimizde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 119 bin 927 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 516 otomobil, 1 bin 507 Minibüs, 923 Otobüs, 17 bin 330 Kamyonet, 6 bin 121 Kamyon, 12 bin 327 Motosiklet, 22 bin 664 Traktör, 539 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 11:37