Bolu’da kaç araç var?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,7'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 437 bin 958, Sakarya’da 308 bin 089, Düzce’de 119 bin 061, Bolu’da 120 bin505, Yalova’da ise 70 bin 740 oldu.

BOLU’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 120 BİN 505 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 120 bin 505 oldu. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 813 otomobil, 1 bin 503 Minibüs, 914 Otobüs,17 bin 403 Kamyonet, 6 bin 162 Kamyon, 12 bin 444 Motosiklet, 22 bin 724 Traktör, 542 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.