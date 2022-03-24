Bolu’da kaç araç var?

Haber: Okay Özcan

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 1 075 136 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 446 367, Sakarya’da 313 922, Düzce’de 121 387, Bolu’da 121 752, Yalova’da ise 71 708 oldu.

BOLU İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 121 752 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 121 752 olmuştur. Bolu ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 59 475 otomobil, 1 482 Minibüs, 912 Otobüs,17 552 Kamyonet, 6 240 Kamyon, 12 569 Motosiklet, 22 982 Traktör, 540 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 446 367 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 446 367 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 265 764 otomobil, 9 452 Minibüs, 7 069 Otobüs, 81 215 Kamyonet, 24 646 Kamyon, 37 756 Motosiklet, 18 970 Traktör, 1 495 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

SAKARYA İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 313 922 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 313 922 olmuştur. Sakarya ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 160 897 otomobil, 5 830 Minibüs, 3 072 Otobüs, 51 700 Kamyonet, 11 220 Kamyon, 36 884 Motosiklet, 43 302 Traktör, 1 017 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DÜZCE İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 121 387 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre,, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 121 387 olmuştur. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 60 805 otomobil, 2 628 Minibüs, 1 502 Otobüs, 18 792 Kamyonet, 4 893 Kamyon,19 233 Motosiklet, 13 118 Traktör, 416 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

YALOVA İLİNDE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 71 708 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 71 708 olmuştur. Yalova ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 38 712 otomobil, 2 202 Minibüs, 970 Otobüs, 13 896 Kamyonet, 2 107 Kamyon, 10 266 Motosiklet, 3 260 Traktör, 295 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.