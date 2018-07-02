Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %13,9'unu motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı. İlimizde ise Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 114 434 olmuştur. Araç türlerine bakıldığında ise 56 532 otomobil, 1 536 Minibüs, 1 035 Otobüs,16 439 Kamyonet, 5 959 Kamyon, 11 097 Motosiklet, 21 408 Traktör, 428 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İlimizde trafiğe kayıtlı araç sayısında otomobilden sonra traktör sayısının ise fazla olması dikkatlerden kaçmadı.
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