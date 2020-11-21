Bolu’da kaç bina yapı ruhsatı aldı?

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce 2020 yılı Ocak- Eylül ayını kapsayan yapı izin istatistikleri açıklandı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı yüzde 22,3 azaldı.

BOLU’DA KAÇ BİNA YAPI RUHSATI ALDI?

TÜİK verilerine göre 2020 yılının ilk dokuz ayında ilimizde Bolu’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 781, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 2 bin 633 oldu. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 281, yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ise 288 olarak belirlendi.