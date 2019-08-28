Bolu’da kaç Bolulu var?

Haber: Esra Perçin

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 araştırması sonuçlarına göre ikamet ettiği ilde doğanların oranı %64,4 iken ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı %31,2. Ülkemizde ikamet eden nüfusun %2,8'inin doğum yeri ise yurt dışı.

BOLU’DA 210 BİN BOLULU VAR

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ayrıca ilimiz Bolu’da ikamet eden T.C. vatandaşlarının, yüzde 67,5 'i Bolu’da doğarken geri kalan yüzde 29,0'u farklı bir ilde, yüzde 2,9'u ise yurt dışında doğmuş. Bu oranlar çerçevesinde 311 bin 810 nüfuslu ilimizde ikamet eden 210 bin 349 kişi Bolu’da, 90 bin 363 kişi başka bir ilde, 9 bin 136 kişi de yurt dışında doğmuş.