Bolu’da kaç çift boşandı?

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 142 bin 448 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 28 bin 384 kişi ile 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 27 bin 635 kişi ile 30-34 yaş grubunda gerçekleşti.

2018 ‘DE İLİMİZDE KAÇ ÇİFT BOŞANDI?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’da boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 502 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde 116 kişi ile en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 105 kişi ile 30-34 yaş grubunda gerçekleşti.

EN YÜKSEK ORAN 35-39 YAŞ ARALIĞINDA

2018 yılında boşanma sayısı 3 bin 447 olan Kocaeli’de boşanmalar en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda olurken, kadınlarda ise 30-34 yaş grubunda; boşanma sayısı bin 525 olan Sakarya’da boşanmalar en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda; boşanma sayısı 659 olan Düzce’de boşanmalar en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda; boşanma sayısı 511 olan Yalova’da boşanmalar en fazla erkeklerde 35-39 yaş grubunda, kadınlarda da 35-39 yaş grubunda oldu.