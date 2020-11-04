Bolu’da kaç dekar arazi sulandı?

Haber: Volkan Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olduğu, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği bildirildi. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor. Bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

EKONOMİYE 68 MİLYON TL KATKI

Bu kapsamda Bolu’da 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 13 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız yaptığı açıklamada ayrıca, “2020 yılı sulama sezonunda Bolu ilimiz ve ilçelerimizde toplam 96 bin 970 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bolu il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 96 bin 970 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 68 milyon TL katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLUYORUZ”

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ayrıca şunları söyledi: “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Bolu ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.”