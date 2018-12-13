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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • Bolu’da kaç esnaf kepenk kapattı?

    Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (BESOB), kayıtlı olan esnaflar kan ağlıyor. 2018 yılında ekonomik krizden etkilenen 335 esnaf işyerini kapatmak zorunda kalarak kapısına kilit vurdu.

    13 Aralık 2018 Perşembe 00:25
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    Bolu’da kaç esnaf kepenk kapattı?
     

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    BESOB’dan edinilen bilgilere göre il merkezinde 4 bin 970, ilçelerde 3 bin 253 esnaf olmak üzere BESOB’a kayıtlı 8 bin 223 esnaf bulunmakta. İşyeri sayısı ise merkezde 5 bin 223 iken bu rakam ilçelerde 3 bin 641 olmak üzere toplam 8 bin 884 işyeri bulunmakta.

     

    Elde edilen verilere göre 2018 yılının Kasım ayı sonuna kadar Bolu ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafların, doğalgaz, elektrik, kira giderlerinin altında ezilerek, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar.

     

    335 ESNAF KAPISINA KİLİT VURDU

    Birlik verilerine göre il merkezinde 244, ilçelerde 91 olmak üzere toplam 335 esnafımız krizden etkilenerek işyerlerini kapatıp, kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

    EN ÇOK CAFELER KAPANDI

     

    BESOB Başkanı Tahir Gayret, 2018 yılında en çok cafe, cafeterya ve lokantanın açıldığını ancak buna karşın en çok da bu işletmelerin kapandığını belirterek; “Birliğimize dahil 24 esnaf odamız bulunmaktadır. Bunların 10 tanesi il merkezinde geriye kalanları ise ilçelerimizde bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar imalat sektörü, perakende ticareti ve hizmet sektörü olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır.İlimiz esnaf ve sanatkarlarının içinde imalat sektörümaalesef  çok gelişmemiştir. Esnaf ve Sanatkarlarımız genellikle perakende ticaretiyle uğraşmaktadır. Örnek olarak Bakkalcılık, fastfood yerleri,   telefonculuk vb. Yalnız istisnai olarak Gerede ilçemizde derinin işlenmesi tabaklama (debbağ) olarak hammadde alınıp yarı mamul ve mamul şekline getirilip ülkemiz piyasasına ve  yurt dışına sunulduğu   bilinmektedir. Bununla ilgili Gerede ilçemizde de mesleki ihtisas odası olarak Gerede Tabak Esnaf Sanatkarları Odası kurulmuştur. Göynük ilçemizde de sayısı çok fazla olmamakla beraber kanatlı hayvan yetiştiriciliği altında. Tavukçuluk ve Yumurtacılık faaliyeti yapılmakladır.2018 Yılında ilimizde en çok tescil işlemi yapılan meslek dalı cafe,kafeterya ve lokantacılık olup terkin işlemide yine aynı meslek dallarında olmuştur. Ekonomik kriz Bolulu esnafları zor duruma düşürmüştür” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Esnaf, Sanatkarlar, Odaları, Birliği’ne

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