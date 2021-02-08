Bolu’da kaç kişi aşılandı?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin’den getirilen aşıların uygulanmasına aralıksız devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı sayfasında yer alan bilgilere göre ülkemizde bugüne kadar 2 milyon 600 binden fazla kişi aşılandı. Program kapsamında 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam ederken geçtiğimiz haftalarda getirilen yeni parti aşıların güvenlik testlerinin tamamlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşı hakkında, “Sağlık personelimizin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündeki tüm büyüklerimizin aşılarının yapılmasına devam edilmektedir. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama 2’nci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

BOLU’DA KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Öte yandan program kapsamında ilimizde de İl Sağlık Müdürlüğü personelince aşılama aralıksız sürdürülüyor. Sağlık ekipleri, aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan yaşlıları evinde aşılıyor. Covid-19 Aşı sayfasında yer alan bilgiye göre ilimizde bugüne kadar 16 bin 600’den fazla kişi aşılandı. İkinci parti aşıların güvenlik testlerinin tamamlanması sonrası aşılamanın yeniden hızla artması bekleniyor.