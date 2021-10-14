Bolu’da kaç konut satıldı?

Haber: C. Kutay Aykan

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2021 YILI EYLÜL AYINDA 8 655 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Eylül ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 582 konut, Sakarya' da 2 152 konut, Düzce'de 714 konut, Bolu'da 743 konut ve Yalova'da 1 464 konut satışı gerçekleşmiştir.

KOCAELİ'DE 2021 YILI EYLÜL AYINDA 3 582 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2021 yılı Eylül ayında Kocaeli İlinde 3 582 konut satıldı.

SAKARYA’DA 2021 YILI EYLÜL AYINDA 2 152 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Eylül ayında Sakarya İlinde 2 152 konut satıldı.

DÜZCE’DE 2021 YILI EYLÜL AYINDA 714 KONUT SATILDI.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Eylül ayında Düzce İlinde 714 konut satıldı.

BOLU’DA 2021 YILI EYLÜL AYINDA 743 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Eylül ayında Bolu İlinde 743 konut satıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 10:29