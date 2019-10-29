Bolu’da kaç öğrenci var?

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına oranla 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısında düşüş gözlenirken öğretmen sayısında artım gözlemlendi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Bolu’da 50 bin 042 öğrenci eğitim görürken bu öğretim yılında öğrenci sayısı 49 bin 711’e geriledi. Yine geçtiğimiz yıl 3 bin 774 öğretmen eğitim verirken bu öğretim yılında sayı 4 bin 008’e çıktı.

İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 49 bin 711 öğrenci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ise 32 bin 649 olmak üzere toplam 82 bin 360 öğrenci eğitim görüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesinde 4 bin 256, ilkokulda 14 bin 776, Ortaokulda 15 bin 556, liselerde de 15 bin 123 öğrenci bulunurken, 2 bin 683 derslikte, 223 okulda 4 bin 008 öğretmen eğitim veriyor. Bu rakamlara göre ilimiz adeta bir öğrenci şehri durumunda bulunuyor.