Bolu’da kaç Suriyeli var?

Haber: Okay Özcan

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin son sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı 3 milyon 688 bin 93 oldu. Bolu’da yaşayan Suriyeli sayısında önceki senelere oranla artış var. İlimiz nüfusunun geneline bakıldığında, 304 bin 628 kişilik nüfusun %1,39’unu Suriyeliler oluşturuyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 7 Temmuz tarihli açıklamasına göre, Bolu’da geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 4 bin 222 kişiye yükseldi.