Bolu’da kaç yabancı uyruklu vatandaş var?

Haber: S. Özge Yücel

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, “İkamet İzni İle Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” isimli veriler paylaşıldı.

Göç İdaresi Başkanlığının paylaştığı verilere göre Türkiye’de toplam 1 milyon 417 bin 997 yabancı uyruklunun ikamet izni olduğu görüldü. Bolu’da ise 4 bin 707 yabancı uyruklunun ikamet izni bulunuyor. Bu rakamlara göre ilimizde en çok Suriyeli vatandaşların yaşadığı orta çıktı

Ayrıca “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” başlıklı bir istatistik daha paylaşıldı. Buna göre Bolu’da 4 bin 505 Suriyeli bulunurken, Suriyelilerin Bolu nüfusuna toplam oranının yüzde 1.41 olduğu açıklandı.