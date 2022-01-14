Bolu’da kaç yabancı var?



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valiliği, her yıl yayınladığı kamu kurumlarının faaliyet raporunu açıkladı. Raporda merak konusu olan kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin rakamları da kamuoyuna açıklandı. Raporda yer alan verilere göre 2021 yılı sonu itibariyle Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısının 14 bin 58 olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca 14 binin üzerindeki yabancı uyruklu kişilerin bin 155’inin ikametgah izninin bulunduğu, 286 yabancı uyruklunun ise uluslararası koruma başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

2021 yılında Bolu’da bulunan yabancı uyruklu şahıslardan 154’ünün ise karıştıkları olaylar nedeniyle haklarında işlem başlatıldığı açıklandı.