Bolu’da kaç yabancı var?

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde yaşayan yabancı uyruklu ve vatandaşların 2019 yılına oranla sayıları tespit edildi. Bolu Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre ilimizde 7 bin 177 Iraklı bulunurken, bunlardan 2 bin 644’nün ikamet izni bulunmadığı, 3 bin 064 Suriyelinin 97’sinin ikamet izni olmadığı, Bin 805 Afganistanlıdan 102’sinin, 174 Nepalliden 174’nün ikamet izni olmadığı ve Bin 719 Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan vb. ülkelerden ilimize gelen yabancı uyruklu ve mültecilerden Bin 110’nun ikamet izni bulunmadığı tespit edildi.

Bolu’nun 2019 yılı nüfusu 311 bin 810 kişi olarak belirlenirken, ilimizde toplam 13 bin 939 yabancı uyruklu ve mülteci yaşarken, yüzdelik istatistiğe vurulduğunda nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini bu kişiler oluşturmakta.