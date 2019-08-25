Bolu’da kaç yapıya ruhsat verildi?

Haber: Esra PERÇİN

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %60, yüzölçümü %60,1, değeri %50, daire sayısı %66,3 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken bunun 13,6 milyon m2’si konut, 11,7 milyon m2’si konut dışı ve 5,2 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 17,8 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,4 milyon m2 ile devlet sektörü ve 673 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448’i özel sektör, 12 bin 80’i devlet sektörü ve bin 454’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu. Edinilen verilere göre Bolu Belediyesi tarafından 34 binaya ruhsat verilirken, bu binalarda ise 100 daire bulunuyor.

Bolu’da ise 34 binaya yapı ruhsatı verildi. Ruhsat verilen binalarda 100 konut bulunuyor. Yapıların inşa edildiği alanların yüzölçümü 53 bin 854 metrekare olarak belirlendi. İnşa edilen 34 binanın değeri ise 74 milyon 563 bin 763 TL olarak kayıtlara geçti. Binalarda bulunan 100 konutun 12 bin 842 metrekare konut kullanım alanı 29 bin 829 metrekare konut dışı kullanım alanı 11 bin 183 metrekare de ortak kullanım alanı bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2019, 11:43