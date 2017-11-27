Haber: Kasım ŞAHİN

İlimiz Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslar başarılı bir operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ilimiz Mudurnu ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla keşif, araştırma ve kazı yapan kişiler olduğu yönünde istihbarat alan Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonuncu şüphelileri ele geçirdi. Şüpheli oldukları tespit edilen B.Y., S.A., Ç.K., M.A., İ.G. kod adlı şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyalar ele geçirildi.

5 Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.