Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası İl Kadın Girişimciler Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bolu Şubesi, Dağkent Engelliler Spor Kulübü, Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEH-DER), Bolu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sebenli Kadınlar Yardımlaşma Derneği, Bolu Sağlık Spor Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelerek Bolu Kadın Dayanışmasını kurdu. Bir araya gelen dernek ve sivil toplum örgütleri bir basın açıklamasında bulunarak "Bolu Ticaret ve Sanayi Odası İl Kadın Girişimciler Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Bolu Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bolu Şubesi, Dağkent Engelliler Spor Kulübü, Bolu El İşi Hatıraları Derneği (BEH-DER), Bolu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sebenli Kadınlar Yardımlaşma Derneği, Bolu Sağlık Spor Kulübü'nün bir araya gelmesiyle oluşturulan Bolu Kadın Dayanışması'nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu basın toplantısına hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz önce isimlerini saydığımız, toplumumuzun her kesiminden kadınlarımızı temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bizler tek bir ortak amaç için "Bolu Kadın Dayanışması" ismi etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YILIN BİR GÜNÜNE SIKIŞTIRILAYAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ"

Topluluk, açıklamasının devamında kadınların bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu vurgulayarak "Bildiğiniz gibi 8 Mart, mesleği, statüsü, siyasal görüşü, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, varlıklarıyla içinde yaşadığımız topluma renk, zenginlik ve anlam kazandıran kadınlarımızın günü. Kadınlar olmaksızın bir toplumun medeni, çağdaş, demokratik ve ekonomik anlamda kalkınmış bir toplum olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bizim ülke olarak en önemli zenginliğimiz, sahip olduğumuz yer altı kaynakları değildir. Bizim en önemli zenginliğimiz, beşeri sermayemizdir. Zekası, ve becerisiyle tüm dünyadan farklı yerde olan insan gücümüz ve kalitemizdir. Kadınlarımız da bu olağanüstü beşeri zenginliğin sayısal olarak yarısını oluşturmaktadır.

Kadınlarımızın varlığı, yılın sadece bir gününe sıkıştırılmayacak kadar önemlidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Martta, yine "biz" olarak karşınızda olacağız. Tek amacımız ve beklentimiz, el ele, yürek yüreğe verip, kadınlarımızın sesini daha fazla duyurmak, kadınlarımıza hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlamaya küçük de olsa bir farkındalık ışığı yakabilmektir" diye söyledi.

PROGRAMLARINI ANLATTILAR

Topluluk son olarak yarın gerçekleştirecekleri programı anlatarak "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bolu Kadın Dayanışmasında yer alan tüm sivil toplum kuruluşlarımızın ortak gayretleriyle hazırlanan etkinlik programımızı izninizle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Programımız, saat 12.00'de Bolu Belediyesi önünde toplanma ile birlikte başlayacak. İlk olarak Bolu Belediyesinden kent meydanına kadar bir saygı yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Orada hepimiz tüm kadınlarımız yan yana, kol kola gireceğiz. Türk kadınının asıl yerinin erkeğin arkası değil yanı, asıl misyonunun da aynı amaç birliği içinde, sorumluluğu paylaşarak, üreterek, taş üstüne taş koyarak yürümek olduğunu ifade etmek için yürüyeceğiz. Devamında, Anıtpark'ta Atatürk heykeline çelenk sunma ve saygı duruşumuzu gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimiz, saat 19.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu fuayesinde yapılacak olan "Cumhuriyetin Kadınları" isimli fotoğraf sergisi açılışıyla devam edecek. Sonrasında ise saat 20.00'de birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımıyla, yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir konserimiz olacak. İlk kez 2015 yılının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile karşınıza çıkmış olan Bolu Kadın Dayanışması olarak, kadınlarımızın sesi, sözü olacak faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Bu vesileyle, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken, başta İlimizde bulunan tüm kadınlarımız olmak üzere, kadınlarımızın varlığına ve haklarına duyarlı, kadınlarımızı günlük hayatımızın rengi ve vazgeçilmez parçası kabul etmiş kadın-erkek, genç-yaşlı herkesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir olmaya, beraber olmaya, tek ses ve tek nefes olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.