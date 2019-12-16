Bolu’da kadına bir şiddet daha

Haber: C. Kutay AYKAN

Kadına şiddet olayları bir türlü bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde karısına karşı şiddet uygulamaya ve yaralama olayına teşvik eden Erhan Kaya iye yaralama olayını gerçekleştiren İsmail Peker’e Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi toplam 26 yıl hapis cezası vermiş ve kadına karşı şiddet olayına verilen en güzel ceza olarak değerlendirilmişti.

Ne var ki kadına şiddet olayları bir türlü bitmek bilmiyor. Edinilen bilgiye göre bu gün saat 11.30 sıralarında Tepecek Mahallesinde evine 14 GE 757 plakalı aracıyla gelen koca Yakup Türkmen, karısını kafasına değnekle vurarak kanlar içerisinde bırakarak aracıyla olay yerinden kaçtı.

Mudurnulu olduğu belirlenen Yakup Türkmen’in her yerde aranırken olay yerine gelen Asayiş Şubesi Asayiş ekipleri, çok yönlü olarak arama çalışması başlatılırken, kocasının değnekle saldırısı sonrası başından yaralanan Fahriye Türkmen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 13:42