Bolu’da kadınlara neler oluyor

Haber: Okay Özcan

155 Polis İmdat Hattından yapılan anonsla birlikte polis harekete geçti. Sümer Mahallesinde oturan 30 yaşındaki Arzu Adlı isimli genç kadının 16 Ağustos tarihinden itibaren ikametgahına gelmediği, yeşil gözlü sarı saçlı olduğu bildirildi.

Bir diğer kadın ise Dodurga Mahallesinde oturan 31 yaşındaki Gülcan Yüksel olduğu, bu genç kadının da 18 Ağustos tarihinde sabah saat 07.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve geri dönmediği, tesettürlü olduğu tespit edildi.

Günlerdir kayıp olan genç kadınların hayatlarından endişe eden aileler polise müracaat ederek, yardım talebinde bulundular. Haber merkezinin yaptığı kayıp anonsu üzerine, Asayiş Şube, Bahçelievler Polis Merkezi, Bekçiler ve Yunus ekipleri de arama çalışması başlattılar. Yetkililer, kayıp olan her iki kadının görülmesi halinde derhal 112 Acil Hattına bilgi vermeleri istendi.