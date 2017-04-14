HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza, Bolu'da D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. D-100 karayolu İstanbul istikametine gitmekte olan Sercan Arslan idaresindeki 14 BP 166 kamyon, yine aynı yola bağlanmak için kavşaktan dönen Hüseyin Kurnaz idaresindeki 14 AC 431 plakalı araca çarptı. Kamyon şoförü Arslan, Hüseyin Kurnaz idaresindeki otomobili yaklaşık elli metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz'ın kalbinin durduğunu görünce yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptılar.

Oğlu kaza yerinde sinir krizi geçirdi

Babasının kaza yaptığını duyan Emre Kurnaz arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı yaptıklarını gören Emre Kurnaz, "babam" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yakınları hastanede feryat ettiler

Tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde kalbi çalıştırılamayan Kurnaz ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurnaz'ın hastanede bekleyen yakınları sinir krizleri geçirdiler.