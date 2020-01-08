Bolu’da kan donduran skandal

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Korkunç iddia olayı geçtiğimiz ay Bolu İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmenin, iki erkek öğrencinin bir erkek öğrenciyi darp etme olayını görmesi sonrası ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada isimleri açıklanmayan ve 7’inci 8’inci sınıflarında öğrenim gören iki öğrencinin, 6’ncı sınıfta öğrenim gören bir erkek öğrenciye okulun mescidinde ve tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu, bu olayın okulların açıldığında bu yana sürdüğü, yine iki öğrencinin darp olayını gerçekleştirip zorla haraç aldıkları da tespit edildi.

Okul yönetimin başlattığı soruşturma sonrası olaya Bolu Cumhuriyet Savcılığı olaya el koyarak, soruşturma başlattı. İddia üzerine savcılığın soruşturmayı sürdürdüğü, mağdur öğrencinin olayı doğruladığı ve bu yönde ifade verdiği öğrenildi. Savcılık soruşturması sürerken, iki öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı, önümüzdeki günlerde Bolu Cumhuriyet Savcısının dava açacağı da iddia edildi. Vakıflardan, yurtlardan sonra İmam Hatip Ortaokulunda böyle bir çirkin olayın yaşanması infial yarattı.