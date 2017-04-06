Haber: Esra Öztürk

Bolu’da, 1 – 7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası kapsamında futbol turnuvası ile birlikte Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi Başhemşiresi Eminde Dönmez Özdağan, Bolu Belediyesi’ne ait kursları ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine kanser hakkında bilgi verip bilinçlendirme amaçlı sohbet etti. Slayt ve sunumlarla yapılan konferanslarda vatandaşlara kanserin tehlikesini, belirtilerini, sebeplerini ve insana verdiği zararlardan bahsedildi. Kanser tarama programları, Kanser ve Aile İçi Etkili İletişim hakkında verilen kısa filmler ve fotoğraflar ise vatandaşların büyük beğenisini kazanırken kanserin ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu bir kez daha hatırlattı. Programlarda özellikle vatandaşlara erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve konu hakkında erkenden doktora başvurmalarının ne kadar önemli olduğu hatırlatıldı.