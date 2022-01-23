Bolu’da kar 70 santimetre oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son yılların en çok kar yağışının beklendiği ilimizde, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı kent merkezindeki yaşamı etkiledi. Kar küreme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, okulların yarıyıl tatili olmasıyla birlikte birçok vatandaş çocuklarını kızaklarla kaydırarak karın keyfini çıkardı.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Mecburi sebepler haricinde hafta sonu trafiğe ve sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan kentte yoğun kar yağışın 25 Ocak Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.