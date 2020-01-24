Bolu’da kar manzaraları

Haber: C. Kutay Aykan

Aylar sonra beklenen kar yağışı nihayet kendini gösterdi. Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre şehir merkezinde kar kalınlığı 12 santimetreye çıkarken, tabiat merkezlerinin başında yer alan Abant’ta ise kar kalınlığı 75 santimetre olarak açıklandı.

Yetkililer kar yağışının Cuma gününden itibaren sonlandığı, ilimizde Pazartesi ve Salı günü yağmur yağışının etkisini göstereceğini bildirdiler. Öte yandan Belediye Temizlik İşlerinde görev yapan işçiler kar temizliği yaparken, esnaflarda işyerlerinin önlerini kendileri temizlediler. Şehir merkezinde kar manzaraları ise görsel olarak muhteşem oldu. Diğer yandan geceleri ısının eksilerde olması nedeniyle kökez çeşmelerinin donması üzerine, belediye görevlileri pürmüz ile çeşmeleri ısıtarak don olayını çözdüler.