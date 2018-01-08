Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde2014 ila 2018 yılları arasında kar yağışının azaldığı belirlenirken, yağan karın ise yine 5 yıl içerisinde birkaç gün yağdığı daha sonra karın yüzeyden kalktığı tespit edildi. 2015 yılında dönemin Valisi Ahmet Zahteroğulları, yoğun kar yağışı nedeniyle okulları iki gün tatil ederken, bu kar yağışının 3 gün sonra etkisini kaybettiği ve yine 2017 yılında kar yağışının iyice azaldığı ve etkisini kısa sürede kaybettiği araştırmamız sonrası ortaya çıktı.

Son 5 yıl içerisinde ilimizde kar yağışı oranı iyiden iyiye kendisini hissettirmemekte olduğu yağan karın ise birkaç gün içerisinde eriyip gittiği belirlenirken, 2018 yılı Ocak ayı ise tam bir kabusa dönüştü. İlimiz yeni yıla kar yağışıyla girmesi beklenirken bunun tam tersi yaşandı. 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 15.15’de İzzet Baysal Caddesi üzerinde çektiğimiz fotoğraf adeta yaz havası göstermekte ve vatandaşlar ısının 17 dereceye kadar çıkmasının ardından çoluk çocuk demeden kendilerini İzzet Baysal Caddesine atmasını gösterdi. Yazdan kalma bir gün yaşanan Pazar günü, 7’den 70’e birçok vatandaş kendini gösteren güneşle birkaç saat olsa bile ısınma ihtiyacını karşıladı.

EL NİNO MU? TAŞLIYAYLA MI?

Her geçen yıl ilimizde kar yağışı etkisini günden güne etkisini kaybederken, tarım alanları ve göletlerde ise büyük bir tehlike sinyalleri duyulmaya başladı. Bazı otoriteler Seben Yaylasına yapılan Taşlıyayla göleti ile Büyük Okyanusta meydana gelen El Nino kasırgaları ile Kutuplarda buzulların erimesi nedeniyle iklimlerin dünya çapında olduğu kadar Bolu’da da etkili olduğunu savundular.

2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında ilimizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği gerçeği ortaya çıkarken, yağan karın ise etsini 3-4 gün sürdürdüğü ve sonrasında yerini zaman zaman sağanak yağışa çevirdiği belirlenirken 2018 yılının Ocak ayının neredeyse ortasına geldiğimiz şu günlerde kar yağışının yine kendisini özleteceği görülüyor. Yaşları 50’inni üzerinde olan Bolulu vatandaşların çocukluk zamanlarında yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve okulların uzun süre kardan dolayı tatil edildiğini ama son yıllarda ilimizde etkili kar yağışını görmediklerini dile getirdiler.