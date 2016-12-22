HABER: FARUK ÇİDEM

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Bolu’da bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı şehri beyazlara bürüdü. Dün gece boyunca devam eden kar sebebiyle sabah evlerinden çıkan vatandaşlar yaklaşık 30 santimetrelik karla karşılaştılar. Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak üzerinde bulunan esnafların astığı şemsiyeler üzerlerine yağan karla renkli görüntüler oluşturdular.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri İzzet Baysal Caddesi üzerinde vatandaşların sağlıklı yürüyebilmeleri için cadde üzerinde kar temizliği yaptılar.