Bolu’da kar yağışı etkili olacak

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Bolu’da 16 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

.YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR...

“Bölgemizde bu akşam saatlerinden Pazartesi (18.01.2021) sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edilmekle birlikte; buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı üretici ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur. “ ifadelerine yer verildi