Bolu’da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Bolu’da yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bolu’da kar yağışı etkili olacak

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Bolu’da 16 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

.YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR...

“Bölgemizde bu akşam saatlerinden Pazartesi (18.01.2021) sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edilmekle birlikte; buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı üretici ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur. “ ifadelerine yer verildi

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