Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Kara panteri andıran 10 aylık 54 santimetre uzunluğunda 4 kilo 700 gram ağırlığındaki siyah Bombay cinsi devasa kediyi bir ağacın tepesinde gören Bolulu vatandaşlar büyük bir panik yaşıyor.

Zeki Narin isimli vatandaşın sahibi olduğu adını da cinsinden dolayı Bombay veren Narin’in siyah kedisinin en büyük özelliği sabah evden çıkıp gece vakti eve geri dönmesi. Sabahtan akşama kadar sokaklarda gönlünce eğlenen Bombay’ın en çok sevdiği özelliklerden bir diğeri de ağaçların üzerinde gezmesi.

54 santimetre uzunluğundaki Bombay isimli siyah panter görünümlü kediyi gören bir çok vatandaş panik yaşarken, bazı vatandaşlarda kedinin resmini cep telefonuyla çekmek için baya uğraş veriyorlar. Kedisinin devasa olması yüzünden büyük ilgi çektiğini belirten Narin; “10 aylıkken 54 santimetre uzunluğunda Bombay, yaşı ilerledikçe boyu da uzuyor. Kendisini sokaklarda özgün hissediyor. Gece geç vakitlerde de eve geliyor. Ailecek onu çok seviyoruz” dedi.