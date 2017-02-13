HABER: FARUK ÇİDEM

Kaza, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan 61 AV 439 plakalı araç sürücüsü Ercan Gençer, aracın kontrolünü kaybederek bölünmüş yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan Ercan Gençer ve Zekai Taşdelen çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan Gençer ve Zekai Taşdelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan şahıslar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki Zekai Taşdelen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ercan Gençer’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.