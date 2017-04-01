HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, olay Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Emrah Bolca isimli genç apartmanın bodrum katına inerek depo olarak kullanılan alana bölüme girerek yanında getirdiği iple kendisini su borusuna astı. Bolca'yı arayan 8 yaşındaki kardeşi abisini bulamayınca apartmanın bodrum katına indi. Boş deponun önünden geçerken abisini su borusuna asılı bulan kardeşi eve giderek anne ve babasına haber verdi. Bolca'nın kendisini astığı depoya giren aile genci ipten indirerek hastaneye götürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürülen genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.